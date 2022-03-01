Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi - Son Dakika
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Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi

01.03.2022 18:07

Muğla'da yaşayan evli oldukları öğrenilen 74 ve 69 yaşındaki çift, ele ele tutuşup denize atladı. Vatandaşların yardıma koştuğu çift, belediye tarafından otele yerleştirildi.

Bodrum ilçesinde 28 Şubat'ta gerçekleşen olayda evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ., yaşadıkları ailevi problemler sebebiyle ele ele tutuşup denize atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, boğulmak üzere olan çifti son anda kurtardı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Hastanedeki tedavilerinin ardından çift ilçe merkezinde kaldıkları pansiyona geri döndü. Yaşlı çift için Bodrum Belediyesi devreye girdi. Belediye zabıta ekipleri, çifti otelden alıp Bodrum Belediyesi Geçici Barınma Evi olarak kullanılan bir pansiyona yerleştirdi. Belediye personelleri tarafından özenle ilgilenilen çiftin her türlü ihtiyacı karşılanırken, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerince de, sağlık başta olmak üzere gerekli kontrollerinin düzenli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

DAMATLARIYLA TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

Çift, 6 ay önce Bodrum'da yaşayan işleri bozulunca ekonomik anlamda zorluk yaşayan kızı ve damadına yardım etmek için geldiklerini ifade etti. Evde damatları ile yaşadıkları tartışmanın ardından evden ayrılıp pansiyona yerleştiklerini söyleyen çift, dün de el ele tutuşarak intihar girişiminde bulunduklarını belirtti. Yaşlı çift son olarak bir daha kızı ve damadının yaşadığı eve dönmek istemediklerini dile getirdi.

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Sahil Güvenlik, 28 Şubat, İntihar, Bodrum, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi - Son Dakika
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