Vatandaşlardan Başkan Kuş'a teşekkür - Son Dakika

Eyyübiye Belediyesi tarafından kırsalda bir ilk olan Yardımcı mahallesindeki sosyal donatı alanını kullanan vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi tarafından kırsalda bir ilk olan Yardımcı mahallesindeki sosyal donatı alanını kullanan vatandaşlar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Eyyübiye Belediyesi kırsal mahallelerde de bir ilki başlatıp, kırsal mahalleleri sosyal donatı alanlarıyla buluşturuyor. İlki Yardımcı kırsal mahallesinde yapılan projede çalışmalar tamamlanıp, açılış öncesi bölge sakinlerinin kullanımına açıldı. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahalleler için projelendirilen sosyal donatı alanlarının ilki olan Yardımcı kırsal mahallesindeki mini millet bahçesi ve gençler için yapılan halı saha bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu. Toplam 3410 metre karelik alanı kapsayan ve içerisinde yeşil alanlar, futbol sahası, çok amaçlı alan, kamelyalar, piknik masaları ve bankların bulunduğu sosyal donatı alanlarından yararlanan vatandaşlar memnuniyetini dile getiriyor.

Kırsalda bir ilk olan ve ilçe geneline yayılacak sosyal donatı alanından yararlanan vatandaşlar," Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederiz. Sağ olsun bizlere dinlenebilecekleri vakit geçireceğimiz alanlar oluşturdular. iş çıkışı eş, dostla gelip buralarda vakit geçiriyoruz. Gençler çocuklar halı sahada futbol oynuyor. Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz" dedi. - ŞANLIURFA