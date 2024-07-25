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Vatandaşların dikkati leylek yavrusunu kurtardı

Başkan Sürücü: "Yavru leylekler sakatlanmasın, siyah plastik ipleri atma"

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesindeki leylek yavruları büyümeye başlarken, çevresel atıklarla birlikte etrafa atılan plastik ipler de leylek yavrularını tehdit ediyor. Vatandaşların dikkati sayesinde saman iplerine dolanan yavru leylek kurtarıldı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Aydın'a göç eden leyleklerin, yavruları da yumurtalarından çıkmaya başladı. Sulak alanları ile birlikte önemli göç alanlarından olan Aydın'ın Söke ilçesinde yavruların büyümesiyle beraber sıkıntılar da baş gösterdi. Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan duyarlı vatandaşlar, bir yuvadaki yavru leyleğin, kanta çırptığını ancak havalanamadığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen EKODOSD, Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nin BOM aracıyla yuvaya çıktı. Yuvada bulunan yavru leyleğin plastik iplere dolandığını tespit etti. Leyleğin kurtarılması için yuvaya çıkan ekipler, siyah ipleri keserek leyleği kurtardı. İlk yardım uygulamasının ardından su içirerek, beslenmesini gerçekleştiren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ayağında oluşan ödemin geçmesi ve kapsamlı bir tedavi uygulanması için leyleği Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini ifade etti. Gerekli tedavisi yapılıp iyileştikten sonra leylek tekrar doğal yaşam alanına salınacak.

"İpler saklanıp samancılara iade edilmeli"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü leylek yavrularının kurtarılmasının ardından vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi. Özellikle saman balyalarını bağlamakta kullanılan siyah plastik iplerin çevreye atılmaması gerektiğini vurgulayan Sürücü; "Aydın Söke'ye bağlı Yeşilköy'deki bir yuvada bulunan tek yavru leyleğin kanatlarını çırptığı fakat yukarı havalanamadığı ihbarı geldi. Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketinin BOM'uyla yuvaya çıktığımızda, yavru leyleğin sol ayağının tamamen siyah plastik saman iplerine dolanmış olduğunu gördük. Yuvanın içi plastik siyah iplerle doluydu. Yavru leylek yuvada döndükçe iplerde ayağına dolanmış, uçmak için havalanmak isteyince ipler ayağına daha da sıkmış olduğunu tespit ettik. Yuvaya bağlı olan ipleri keserek yavru leyleği aşağıya indirdik. Ayağına dolanan ipleri kestik ancak bir yerinde ipin çok sıktığını ve kemiğe kadar işlediğini gördük. İlk yardım uygulaması yaptıktan sonra su içirerek, beslenmesini gerçekleştirdik. Ayakta oluşan ödemin geçmesi ve kapsamlı bir tedavi uygulanması için, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. DKMP tarafından ADÜ Veteriner Fakültesine götürülerek gerekli tedavisi yapılıp iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına salınacak. Plastik siyah saman iplerinin gelişigüzel çevreye atılmasının bedelini ne yazık ki yavru leylekler sakatlanarak, bazen de yaşamlarını kaybederek ödüyorlar. Hayvancılık yapanlar samanlarını çözdükten sonra siyah plastik ipleri bir kutuda biriktirip samancılara tekrar iade etmeleri yavru leylekleri bu tür tehditten kurtaracaktır. Doğaya ve çevreye yapılan müdahalelerin ve atıkların başka canlıları da etkilediği ve onların yaşamlarını tehdit ettiği unutulmamalıdır" dedi.