Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiriyor

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Yalçın, bir yandan belediye faaliyetlerini yürütürken diğer yandan vatandaşlarla akşam buluşmaları gerçekleştiriyor.
Başkan Yalçın, bu kapsamda gittiği Mevlana Mahallesi Fesleğen Sokak Şehit Ömer Halisdemir Apartmanı'nda gerçekleştirdiği ziyarette bina sakinlerince sıcak ve samimi şekilde karşılandı. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarının da katıldığı programda 7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yalçın'a Talas'ta yaptığı çalışmalarla ilgili olarak övgüler geldi. İlçedeki yapılan faaliyetlerden kesitler sunan Başkan Yalçın'a vatandaşlar teşekkür etti.
"Talas çok başka"
Bina sakinlerinden Ayşe Boztoy düşüncelerini "Talas, temizliği olsun, bakımı olsun, parkları olsun her şeyiyle güzel. Eğer Talas sizi kaybederse gerçekten büyük bir kötülük olur. Ben her konuda herkese söylüyorum Talas'ta siz bir numarasınız. Ben Kayseri'nin her semtini görüyorum ama Talas başka. Gerçekten böyle, bu bir övgü değil" şeklinde dile getirdi.
"Bütün park ve bahçeleri yaptınız"
Bir başka vatandaş Mesut Yüzer de Anavatan Partisi'nden bu yana bütün belediye başkanlarının yaptıklarını gördüğünü belirterek, "Bütün parkları ve bahçeleri yaptınız. Sağ olun var olun başkanım. En önemlisi Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı oldu. Ben profesyonel bir at binicisiyim. At binmeye alan yoktu. Oraya sağ olun at yolu bile düşündünüz yaptınız. Bir talep olmamasına rağmen bunu yaptınız. Biz Zincidere'ye gidip atımıza biniyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Ali Dağı 360 Kafe derseniz ailemizi alıp gidiyoruz. Parklara ve bahçelere çok önem verdiniz" diye konuştu.
"Sokak hayvanlarında en iyisi sizsiniz"
Orçun Özkardaş isimli bina sakini de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalardan övgüyle bahsederek, "Hayvanlara karşı hiçbir zaman duyarsız kalmıyorsunuz. Bu konu bizi çok memnun ediyor. Benim şahsım adına en duyarlı olduğum konu bu. Bence bu konuda da siz Kayseri'de en iyisiniz" dedi.
Çay eşliğinde gerçekleşen sohbet toplantısının ardından Başkan Yalçın bina sakinleriyle hatıra fotoğrafı çekindi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiriyor - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?