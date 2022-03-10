VDK Başkanlığı'ndan ETSO'ya ziyaret - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkan Yardımcısı Sedat İçel ve VDK Daire Başkanı Burak Bıyık, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştüler.

Görüşmede, Erzurum'daki programları hakkında bilgi veren Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkan Yardımcısı Sedat İçel, amaçlarının vergi denetimleri konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi olduğunu ifade ederek, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları hem ilgili STK'ların temsilcileriyle hem de mükelleflere anlatmaya çaba gösterdiklerini söyledi. VDK'nın yeniden yapılanma süreciyle ilgili de bilgi veren İçel, milli gelirin illeri itibariyle dağılımı dikkate alınıp yeni teşkilat yapısının oluşturulduğunu belirterek, Kurul bünyesinde görev yapan 8 bine yakın müfettişle hizmet vermeye gayret ettiklerini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, her mükellefin vergiyle ilgili sorumluluklarını ve vergi denetimleri konusundaki haklarını bilmesi gerektiğinin altını çizerek, Vergi Denetim Kurulu'nun yaptığı bu çalışmanın çok yerinde olduğunu vurguladı. Başkan Yücelik ayrıca, vergi denetimleriyle ilgili hak ve sorumlulukları bir işletmenin muhasebecisi kadar mükellefin kendisinin de bilmesi gerektiğini söyledi.

Ziyarette daha sonra VDK Daire Başkanı Burak Bıyık bir sunum yaptı. İki bölümden oluşan sunumda ilk olarak VDK'nın yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları ile yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Sunumun ikinci bölümünde ise mükellef haklarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ziyarette, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, VDK Başkan Yardımcısı Sedat İçel ve Daire Başkanı Burak Bıyık'a gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. VDK Başkan Yardımcısı Sedat İçel de Başkan Yücelik'e ziyaretin anısına kurulun logosunun yer aldığı porselen bir tabak takdim etti. - ERZURUM