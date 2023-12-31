 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
VEDAŞ Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kırsal Bölgelerde Mesai Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

VEDAŞ Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kırsal Bölgelerde Mesai Yapıyor

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, yılbaşı gecesinde de kırsal bölgelerde kesintisiz enerji için dondurucu havada mesai yapıyor. Van'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgelerde elektrik direğine çıkan ekipler, kesintisiz enerji için gerekli kontrolleri sağlıyor. VEDAŞ ekipleri, vatandaşın enerji hizmetinden kesintisiz ve sorunsuz şekilde yararlanması için yılbaşında da 24 saat esasına göre mesai yapıyor.

VEDAŞ Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kırsal Bölgelerde Mesai Yapıyor
31.12.2023 - 23:14,
Abone Ol

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, yılbaşı gecesinde de kırsal bölgelerde kesintisiz enerji için dondurucu havada mesai yapıyor.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın enerji hizmetinden kesintisiz ve sorunsuz şekilde yararlanması için yılbaşında da 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Van'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgelerde elektrik direğine çıkan ekipler, kesintisiz enerji için gerekli kontrolleri sağlıyor. Her türlü şartta özveriyle çalışan VEDAŞ ekipleri, bölge halkının takdirini toplamaya devam ediyor.

İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Kırsa Arıza Onarım Bakım Şefi Tuncer Taş, bütün bir yıl olduğu gibi yeni yıla girerken de ekip olarak görev başında olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve enerji dolu bir yıl diledi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Van, Hava Durumu, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel VEDAŞ Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kırsal Bölgelerde Mesai Yapıyor - Son Dakika


23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41
Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı

Son Dakika
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Süper Kupa krizine ilişkin Fenerbahçe'den açıklama: İftira ve yalan iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki adımlar atacağız
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 23:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: VEDAŞ Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kırsal Bölgelerde Mesai Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement