VEDAŞ Ekipleri Yılbaşı Gecesi Kırsal Bölgelerde Mesai Yapıyor

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, yılbaşı gecesinde de kırsal bölgelerde kesintisiz enerji için dondurucu havada mesai yapıyor.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın enerji hizmetinden kesintisiz ve sorunsuz şekilde yararlanması için yılbaşında da 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Van'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgelerde elektrik direğine çıkan ekipler, kesintisiz enerji için gerekli kontrolleri sağlıyor. Her türlü şartta özveriyle çalışan VEDAŞ ekipleri, bölge halkının takdirini toplamaya devam ediyor.

İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Kırsa Arıza Onarım Bakım Şefi Tuncer Taş, bütün bir yıl olduğu gibi yeni yıla girerken de ekip olarak görev başında olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve enerji dolu bir yıl diledi. - VAN