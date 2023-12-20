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VEDAŞ, Hizan'daki okullara kışlık elbise hediye etti - Son Dakika
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VEDAŞ, Hizan'daki okullara kışlık elbise hediye etti

VEDAŞ, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köy ve mezra okullarını ziyaret ederek öğrencilere bot ve mont gibi kışlık elbise hediye etti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere destek veren öğretmenlere de teşekkür edildi.

VEDAŞ, Hizan\'daki okullara kışlık elbise hediye etti
20.12.2023 - 14:36,  Güncelleme: 14:38
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VEDAŞ, "Her Mevsim Tebessüm" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köy ve mezra okullarını ziyaret ederek öğrencilere bot ve mont gibi kışlık elbise hediye etti.

VEDAŞ, yıllardır sürdürdüğü "Her Mevsim Tebessüm" isimli sosyal sorumluluk projesiyle hizmet bölgesindeki köy ve mezra okullarında eğitim gören öğrencilerle buluşarak kendilerine bot ve mont gibi kışlık elbise hediye ediyor. Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, küçük kardeşleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sosyal sorumluluk projemiz kapsamında Hizan ilçemize bağlı Karbastı ve Koçyiğit köylerimiz ile Taş mezrasında eğitim gören öğrencilerimizle buluştuk. Ziyaretimiz sırasında bizlere eşlik eden Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Tarhan'a ve okullarını güzelleştirmek için büyük emek harcayan kıymetli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunarım. Yüzlerinde tebessüm olmaya çalıştığımız küçük kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Bitlis, Hizan, İnsan Hakları, Yerel, Güncel, Son Dakika

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