VEDAŞ'tan gazetecilere 10 Ocak ziyareti - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bitlis'teki gazeteciler ofislerinde ziyaret edildi.

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Müdürü Abdülmelik Özsoy, 10 Ocak dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilere bir ziyarette bulundu.

Özsoy, yanındaki personeli ile birlikte ziyaret ettiği gazetecilerin mesleklerinin bir hayli zor olduğunu belirterek günlerini kutladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gazeteciler VEDAŞ Müdürü Özsoy ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - BİTLİS