Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası - Son Dakika
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Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası

24.05.2022 00:44

- Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin Lisesi Müdürü Hakan Yaşar anısına 'Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi.

- Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin Lisesi Müdürü Hakan Yaşar anısına 'Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi.

16 Mayıs tarihinde pankreas kanserinden dolayı hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin Lisesi Müdürü Hakan Yaşar anısına Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi. Tatvan'da bulunan bir halı sahada düzenlenen turnuvaya ilçedeki 34 okuldan yaklaşık 350 öğretmen katıldı. Turnuvaya, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer de katılarak startını verdi. Yaklaşık bir ay boyunca öğretmenler tarafından kıyasıya mücadelenin olacağı turnuvada ilk 3'e giren takımlara kupa verilecek.

Turnuvayı vefat eden okul müdürünü anmak ve ilçede görev yapan öğretmenlerin kaynaşması için düzenlediklerini söyleyen Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, "16 Mayıs tarihinde çok sevdiğimiz Fuat Sezgin Anadolu Lisesi Müdürümüz Hakan Yaşar'ı kaybettik. Daha önceden salgından sonra okullar arası turnuva yapmayı düşünüyorduk. Bizler de bu futbol turnuvasını merhum arkadaşımız Hakan Yaşar adına yapalım istedik. Çok yoğun bir katılım oldu. 34 takım turnuvaya katıldı. Bizler de bu alanda İlçe Kaymakamı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden destekler alarak bu turnuvayı düzenledik. Hakan Yaşar anısına başlatmış olduğumuz futbol turnuvamızda hakemlerimiz ile beraber 350 öğretmenimiz yarışmaktadır. Amacımız, burada hem vefat eden okul müdürümüzü güzel bir şekilde anıp onu unutulmazlar arasına koyabilmek hem de öğretmenler arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlayabilmektir" diye konuştu.

Pandemiden dolayı Tatvan'da uzun süre böyle bir turnuvanın olmadığını dile getiren Beden Eğitimi Öğretmeni Celal Vural da, "Geçtiğimiz günlerde rahmetli olan müdürümüz Hakan Yaşar anısına düzenlenen bir turnuvaya katıldık. Kendisine rahmet, ailesine de başsağlığı diliyoruz. Onun adına düzenlenmiş turnuva inşallah güzel geçecektir. Öğretmenlerin kaynaşması için de güzel bir turnuva olacaktır. İnşallah sonucu da güzel olur. Kazasız belasız turnuvayı bitiririz. Şimdiden şampiyon olacak takımı tebrik ediyoruz ve turnuvaya katılan diğer okullara da başarılar diliyoruz. Tatvan'da pandemiden dolayı böyle bir turnuva uzun zamandır olmuyordu. Pandemiden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve şube müdürlerimiz böyle bir turnuva düzenlediler. Bizler de heyecanlıyız ve birazdan ilk maçımıza çıkacağız. Umarım kazanırız" şeklinde konuştu.

Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası
Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası
Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası
Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası

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Kaynak: İHA

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