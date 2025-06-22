Veliler Sınav Beklerken Kamp Yaptı

Eskişehir'de veliler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) giren evlatlarını dışarıda kamp sandalyelerini kurup çay içerek ve dua ederek beklediler.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bu sabah saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava girecek adaylar geç kalmamak için erkenden okul bahçelerinde toplanırken, bazı öğrenciler ise son anlarda okullara girebildi. Adayların büyük hayaller ve heyecan içerisinde ter döktükleri sınav saatlerinde, onları kapıda bekleyen aileleri de heyecanla çocuklarını bekledi. Okul önlerinde bekleyen bazı aileler çocukları için dua ederken, bazı aileler evlatlarını yanlarında getirdikleri katlanabilir masa ve sandalyeler eşliğinde kamp yaparak beklediği görüldü. - ESKİŞEHİR