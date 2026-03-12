Vezirköprü'deki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Yardımı - Son Dakika
Vezirköprü\'deki İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Bayram Yardımı
12.03.2026 18:42
Ankara & Vezirköprü Platformu, ihtiyaç sahibi 555 öğrenciye bayram hediyesi ve harçlık dağıttı.

Ankara'da faaliyet gösteren Ankara & Vezirköprü Platformu, Ramazan Bayramı öncesinde Vezirköprü ilçesinde eğitim gören yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için bayramlık yardımında bulundu.

Platform tarafından yürütülen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında ilçedeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilere bayramlık kıyafet alabilmeleri için hediye kartı ve bayram harçlığı dağıtıldı.

Platform Başkanı Mustafa Sezer, yardım organizasyonunun geleneksel hale geldiğini belirterek, Vezirköprü'de ilk ve ortaöğretim düzeyinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için her yıl bayramlık dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl 27 okulda eğitim gören toplam 555 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Sezer, ihtiyaç sahibi öğrencilerin öğretmenlerle kurulan iletişim sayesinde belirlendiğini dile getirdi.

Sezer ayrıca organizasyona destek veren başta Özgür Kaya, Murat Gül ve Resül Özata olmak üzere yurt içi ve yurt dışından katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Platform Yönetim Kurulu Üyesi Yunis Kuzu ise ilçede bulunan 92 okul arasından kırsal ve merkezde yer alan 27 okulun seçildiğini belirterek, her yıl farklı okullardaki öğrencilere ulaşmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Kuzu, geçmiş yıllarda Vezirköprü'de öğretmenlik yapmış bir hayırseverin de kampanyaya destek verdiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

