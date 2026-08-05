Vezirköprü\'ye Yeni Müftü Atandı

Samsun'un Vezirköprü İlçe Müftülüğü'ne atanan Muammer Özkalaycı, yeni görevine başladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesine atanan eski İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya'nın yerine görevlendirilen Özkalaycı, Vezirköprü İlçe Müftülüğünde mesaisine başladı. Aslen Sinoplu olan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Muammer Özkalaycı, daha önce Ordu'nun Gülyalı ilçesinde İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 2019 yılından bu yana Gülyalı'da görev yapan Özkalaycı, Vezirköprü'de hizmet verecek olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vezirköprü'nün sosyal yapısından etkilendiğini belirten Özkalaycı, ilçenin kalabalık ve insanlarının sıcak kanlı olduğunu söyledi.

Yeni İlçe Müftüsü Özkalaycı'nın, Vezirköprü'de din hizmetlerinin yanı sıra eğitim, irşat ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesine yönelik çalışmalar yapması bekleniyor.