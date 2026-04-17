Vikki Bardot'un 'Zaman ve Şehre Dair' Sergisi

(İSTANBUL) – Gizem Avcıoğlu'nun Vikki Bardot imzasıyla ürettiği "Zaman ve Şehre Dair" serisi, İstanbul'u bir manzara değil, aşınmış bir bellek yüzeyi olarak yeniden kuruyor.

Yapay zeka sanatının öncü isimlerinden sanatçı ve yönetmen Vikki Bardot'un (Gizem Avcıoğlu) yeni post-fotografik serisi "Zaman ve Şehre Dair" (Of Time and City), Contemporary Istanbul tarafından düzenlenen CI BLOOM kapsamında sanatseverlerle buluştu. Difoart Collective sunumuyla Şişli Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'ndaki sergi, 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Adını Of Time and the City filminden alan seri, kaybın görsel dili etrafında şekilleniyor. Bardot, İstanbul'u alışıldık temsillerinden uzaklaştırarak kenti parçalı, aşınmış ve süreksiz bir bellek yüzeyi olarak ele alıyor. Görüntü, bu yaklaşımda artık bir manzara olmaktan çıkıp kendi yıpranmışlığının kaydına dönüşüyor.

Sanatçı, çalışmalarında yapay zeka ile üretilen imgelerin "yanlış hatırlama estetiği" kurduğunu vurguluyor. Bardot'a göre, "İnsanın aksine yapay zeka modelleri hatırlamaz; var olmayan anların imgelerini üretir." Bu durum, günümüz insanının kentle kurduğu kopuk ve silik ilişkiyle örtüşen yeni bir görsel dil yaratıyor.

Seride analog ve dijital deformasyonları bir araya getiren Bardot, kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleriyle ürettiği imgelerde nostalji ve güncel zaman algısının çözülüşünü araştırıyor. Sanatçı, bu yaklaşımın sonucunda şehir imgelerinin birer ikon olmaktan çıkarak "belleğin tortusuna" dönüştüğünü ifade ediyor.

Eserleri daha önce New York, Londra, Paris ve Berlin gibi kentlerde sergilenen Bardot, sinema alanındaki üretimini de sürdürüyor. Sanatçının yapay zeka ile ürettiği kısa filmi Bir Başkasının Rüyası, 2025 SİYAD Ödülleri'nde En İyi Kısa Film dalında aday gösterilmişti. Ayrıca Post Truth adlı uzun metrajlı belgeselin ortak yapımcılığını üstlenen Bardot'un ilk kurmaca uzun metraj filmi A Woman Asleep ise 2026'da izleyiciyle buluşacak.

Sanatçının son dönem çalışmaları, önümüzdeki aylarda Edirne Bienali'nde de izleyiciyle buluşacak.