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Viranşehir şehitleri mezarı başında anıldı - Son Dakika

Viranşehir şehitleri mezarı başında anıldı

19.02.2022 00:58
Viranşehir şehitleri mezarı başında anıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına 17 Şubat 2017 tarihlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Çarşı Mahalle Bekçisi İbrahim Kete ile adliye personelinin çocuğu Ahmet Oktay Günak'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki adliye lojmanlarına 17 Şubat 2017 tarihlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Çarşı Mahalle Bekçisi İbrahim Kete ile adliye personelinin çocuğu Ahmet Oktay Günak'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ile birlikte sabah saatlerinde Viranşehir'e giden Vali Abdullah Erin, Viranşehir Adliyesini ziyaret etti, şehitler için adliyede oluşturulan anı köşesine çiçek bıraktı. Şehit İbrahim Kete'nin ailesi ile burada görüşen Vali Erin ve beraberindekiler, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay'ın makamdaki ağırlamasının ardından şehidin kabrini ziyaret etti.

Şehit İbrahim Kete'nin kabrine çiçek bırakılması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Şehit İbrahim Kete İlkokulunu ziyaret eden Vali Erin, burada çocuklarla sohbet etti. Okul ziyareti sonunda şehit İbrahim Kete'nin ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Vali Erin, aile ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Erin ve beraberindekiler, Viranşehir'deki programın ardından Şanlıurfa Asri Mezarlığındaki Şehit Ahmet Oktay Günak'ın kabrini ziyaret etti. Henüz 11 yaşında iken şehadet şerbeti içen Ahmet Oktay Günak'ın kabrine çiçek bırakılması ve yapılan dualardan sonra Vali Erin ve beraberindekiler, şehidin ailesini evinde ziyaret etti. Aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Vali Erin, şehidin kardeşlerini de çeşitli oyuncaklarla sevindirdi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Viranşehir şehitleri mezarı başında anıldı - Son Dakika


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