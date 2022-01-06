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Vizör arkasında zorlu mesai - Son Dakika

Vizör arkasında zorlu mesai

06.01.2022 10:57
Vizör arkasında zorlu mesai

Adana'nın 100.yıl kutlamalarında Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının düzenlediği yüzlerce etkinliğin önemli anlarını manşetlerine taşımak isteyen vizör arkasındaki medya mensupları yoğun ve yorucu bir mesai yaptı.

Adana'nın 100.yıl kutlamalarında Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının düzenlediği yüzlerce etkinliğin önemli anlarını manşetlerine taşımak isteyen vizör arkasındaki medya mensupları yoğun ve yorucu bir mesai yaptı.

Gazete, dergi, internet okurlarının, televizyon izleyicilerinin, sporseverlerin, sanatseverlerin ölümsüzleştirilmesini istediği anlar vardır. Bir de tüm bu anları ölümsüzleştiren görünmez kahramanlar. Adana'nın 100.yıl kutlamaları kapsamında yaklaşık 200 etkinlik düzenlendi. Medya mensupları ise 100. yıl kutlamalarının o önemli anlarını görüntülemek ve fotoğraflamak için adeta yarıştı. - ADANA

Vizör arkasında zorlu mesai

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Gazete, Medya, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vizör arkasında zorlu mesai - Son Dakika


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