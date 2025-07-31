Work and Travel kapsamında trafik kazasında hayatını kaybeden genç, Balıkesir\'de defnedildi

Work and Travel kapsamında gittiği ABD'de bisiklet sürerken trafik kazasında hayatını hayatını kaybeden Salih Koç'un cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Yabancı dilini geliştirmek amacı ile bir program dahilinde gittiği ABD'de trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden 21 yaşındaki Salih Koç'un cenazesi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken gerçekleşen kazada hayatını kaybeden Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Koç'un cenazesi, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın öğlen vakti Dursunbey Çarşı Camii'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından Dursunbey İlçe Mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Koç'un babası Necmettin Koç ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ODTÜ öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR