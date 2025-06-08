Van'da yaban keçisi avlayan şahıs yakalandı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yasaklı yaban keçisi avı yapan şahıs, jandarma tarafından 3 saat içerisinde suç aletiyle yakalandı, 20 bin 119 TL ceza kesildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi karayolu üzerinde, 7 Haziran 2025 günü saat 14.00 sularında bir şahsın, avlanması yasak olan yaban keçi türlerini av tüfeği ile hedef aldığı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Jandarma birimlerine de haber verilerek ivedi olarak bölgeye hareket edildi. Olayın olduğu karayolu üzerinde ve geniş bir alanda jandarma birimleri ile yapılan kontrollerde, yaban keçilerinin vurulduğuna dair herhangi bir iz tespit edilmedi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili istihbarat destekli yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda 3 saat içerisinde şüpheli Y.S. isimli şahsı suç aleti ile birlikte yakaladı. Y.S. hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin 119 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, çevre güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 'Genel Güvenliği Tehlikeye Atma' suçundan adli işlem başlatıldı" ifadelerine yer verildi.