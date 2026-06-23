Yabancı Çobanlar Sivas'ta Göreve Başladı - Son Dakika
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Yabancı Çobanlar Sivas'ta Göreve Başladı

Yabancı Çobanlar Sivas\'ta Göreve Başladı
23.06.2026 14:21
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Sivas'ta ilk yabancı çobanlar göreve başladı, küçükbaş hayvancılıkta çoban sıkıntısı azalıyor.

Sivas'ta bugüne kadar yabancı uyruklu çobanlar kaçak olarak çalıştırılırken, yasal ve idari alt yapının oluşturulması ilk resmi yabancı çobanlar göreve başladı.

Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serdar Dağlar, küçükbaş hayvancılık sektöründe uzun süredir yaşanan çoban sorununa yönelik önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Dağlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İŞKUR'un yürüttüğü çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu ilk çobanların Sivas'a geldiğini duyurdu. Türkiye genelinde küçükbaş hayvancılıkta ciddi bir çoban sıkıntısının yaşandığını ifade eden Dağlar, bu durumun yetiştiricileri ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını söyledi. Çoban temininde yaşanan güçlükler ve artan maliyetler nedeniyle birçok yetiştiricinin hayvancılığı bırakma noktasına geldiğini belirten Dağlar, atılan adımın sektöre önemli bir nefes aldıracağını kaydetti. Yapılan girişimler sonucunda yetiştirici Mehrali Deliktaş'ın işletmesinde görev yapacak yeni çobanların Sivas'a ulaştığını ifade eden Dağlar, uygulamanın önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağını söyledi. Dağlar, "Bilindiği gibi ülkemizde küçükbaş hayvancılıkta ciddi bir çoban sıkıntısı yaşanıyor. Bakanlığımızın çalışmaları ve İŞKUR müdürlüklerimizin destekleri sayesinde Sivas'ımıza yabancı uyruklu ilk çobanlar geldi. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çoban sıkıntısı ve yüksek maliyetler yetiştiricilerimizin belini büküyordu. Pek çok üreticimiz hayvancılığı bırakma noktasına gelmişti. Artık yetiştiricilerimiz nefes alacak. Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan koyun yetiştiricilerimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımız sürecek. Koyunculuk yeniden eski güçlü günlerine dönecek. Çobanlarımız gelmeye devam edecek" dedi. Sektör temsilcileri, uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğinin güçleneceğini ve üretimin artmasına katkı sağlayacağını ifade ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yabancı Çobanlar Sivas'ta Göreve Başladı - Son Dakika

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