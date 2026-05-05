Yağış sonrası temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağış sonrası temizlik çalışmaları başladı

Yağış sonrası temizlik çalışmaları başladı
05.05.2026 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde temizlik çalışması başlattı.

Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde temizlik çalışması başlattı.

Yağışla birlikte altyapı çalışmaları süren bölgelerde cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve toprak birikintilerine müdahale eden ekipler, gece boyunca sahada görev yaptı. Ana arterler ve mahalle aralarında eş zamanlı yürütülen çalışmalarda yollar önce süpürge araçlarıyla temizlendi, ardından tazyikli suyla yıkandı.

Vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için hızlı şekilde organize edilen çalışmaların sabah saatlerine kadar sürdüğü belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yağış sonrası oluşan olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz gece boyunca sahadaydı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağış sonrası temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

10:56
Barış Alper’i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
10:41
Okan Buruk artık istemiyor İşte Kaan Ayhan’ın yeni takımı
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı
10:21
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık
10:08
Paymix 3 operasyonu 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:04:28. #7.12#
SON DAKİKA: Yağış sonrası temizlik çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.