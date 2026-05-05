Yağış sonrası temizlik çalışmaları başladı

Adıyaman'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde temizlik çalışması başlattı.

Yağışla birlikte altyapı çalışmaları süren bölgelerde cadde ve sokaklarda oluşan çamur ve toprak birikintilerine müdahale eden ekipler, gece boyunca sahada görev yaptı. Ana arterler ve mahalle aralarında eş zamanlı yürütülen çalışmalarda yollar önce süpürge araçlarıyla temizlendi, ardından tazyikli suyla yıkandı.

Vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için hızlı şekilde organize edilen çalışmaların sabah saatlerine kadar sürdüğü belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yağış sonrası oluşan olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz gece boyunca sahadaydı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN