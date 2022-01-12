Yağışlardan zarar görenlere yardım - Son Dakika

Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlar için seferber oldu.

Geçtiğimiz hafta sonunda Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Adana için "çok kuvvetli yağış" uyarısının yapılmasının ardından tüm birimleriyle teyakkuzda olan Seyhan Belediyesi, aralıklarla süren etkili yağış nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşın yardımına koştu.

Yoğun yağış nedeniyle Seyhan'ın bazı mahallelerinde bulunan bazı evleri su bastı. Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun yağışın vurduğu mahallelerde yaşayan vatandaşlara yardım elini uzattı.

Evlerini su basan vatandaşlar için geçici barınma alanları oluşturan ekipler, sıcak yemek ikram ederek acil ihtiyaçlarını karşıladı.

Barınma sorunu olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi ve hijyen paketi ile destek olan ekipler, çocuklara da Seyhan Belediyesi Dikimevi'nde üretilen kıyafetleri armağan etti. - ADANA