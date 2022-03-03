Yağmur altında deprem tatbikatı - Son Dakika
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Yağmur altında deprem tatbikatı

03.03.2022 00:57
Yağmur altında deprem tatbikatı

Adıyaman'da yağmurlu havada düzenlenen deprem tatbikatında, senaryo gereği enkaz altında kalan 8 kişi tek tek kurtarıldı.

Adıyaman'da yağmurlu havada düzenlenen deprem tatbikatında, senaryo gereği enkaz altında kalan 8 kişi tek tek kurtarıldı.

Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde Mara Mahallesinde deprem tatbikatı düzenlendi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların bulunduğu alanda yapılan tatbikatta, yıkılan binalarda AFAD ekipleri tarafından arama yapıldı. Senaryo gereği deprem ihbarını alan AFAD, UMKE, sağlık ile polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler aldıkları güvenlik önlemlerinin hemen ardından yaralanan 8 kişiyi bulundukları yerden tek tek kurtararak kurulan çadırlarda tedavi altına aldı. Ekipler aynı zamanda merdivenlerden indirilmesi riskli olan iki yaralı hastayı da halatlar yardımıyla binadan aşağıya indirdi.

Yağmur altında yapılan ve gerçeği aratmayan deprem tatbikatında kurtarılan 8 yaralı vatandaşa verilen sağlık hizmetinin yanında aynı zamanda psikolojik destek hizmeti de sunuldu.

Bu tür tatbikatların oldukça önemli olduğunu vurgulayan AFAD Gönüllüsü Rüveyda Keskin, "Tatbikatımız çok güzel geçti. AFAD ve UMKE'ye buradan teşekkür ederim. Hava yağışlı bugün bayağı zorlu geçti ama zaten deprem zor demektir. Her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyorum. Baya başarılı, atiktik, hani ekip liderlerimiz olsun, kurumlarımızdakiler olsun bütün ekipler çok güzel çalıştı" dedi.

Daha sonra konuşan AFAD Gönüllülerinden Hacire Doğan ise konuşmasında, "Önceden bu eğitimleri almamız bizlere çok büyük avantajlar sağlıyor. Çünkü yarın yada öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Ülkemiz deprem bölgesinde, her şeye hazırlıklı olmalıyız. Şuan bu eğitimleri almamız bütün halkımız adına çok iyi oluyor. Bizlerde bu konuda çok mutluyuz. Herkese bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Yağmur olmasına rağmen bütün ekiplerimiz burada, herkes burada. Ben burada öğrenciyim ve öğrenci olduğum halde eğitimleri alıyorum. Ben bu konudan dolayı çok mutluyum ve herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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AFAD deprem tatbikatı yaptı AFAD deprem tatbikatı yaptı ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI ADIYAMAN'DA DEPREM TATBİKATI; ENKAZ ALTINDA KALANLAR KURTARILDI

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Adıyaman, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yağmur altında deprem tatbikatı - Son Dakika


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