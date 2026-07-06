Yağmur Duası Geleneği Devam Ediyor

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Satı köyü Usva Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Yağmur Türbesi ve Yağmur Duası programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Her yıl 5 Temmuz tarihinde düzenlenen programda, vatandaşlar yağmurun yağması, bereketin artması ve bolluk için bir araya gelerek dua etti. Program, çevre köylerden gelen vatandaşların da katılımıyla birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşti.

Satı Köyü Muhtarı Aslan Sönmez, geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Atalarımızdan miras kalan bu geleneği her yıl 5 Temmuz'da birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyoruz. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzyıllardır sürdürülen geleneğin, köy halkı arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden vatandaşlar, programın gelecek nesillere de aktarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - SİNOP