Yağmur suyu hattı çalışmaları - Son Dakika
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Yağmur suyu hattı çalışmaları

11.10.2022 09:01
Yağmur suyu hattı çalışmaları

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Şehir Hastanesi ve Millet Bahçesi arasındaki Ali Candan Caddesi'ndeki yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Şehir Hastanesi ve Millet Bahçesi arasındaki Ali Candan Caddesi'ndeki yağmur suyu hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya'yı geleceğe taşımak için alt ve üst yapı yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Kütahya Belediyesi, şehrimize değer katacak Millet Bahçesi ve Şehir Hastanesi bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Ali Candan Caddesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasındaki caddemizin yağmur suyu döşeme hattıyla ilgili çalışmaları yerinde inceliyoruz. Rahmetli çalışanımız Ali Candan kardeşimizin ismini verdiğimiz bu caddeyi yağmur suyu hattı döşemesi bittikten sonra güzel bir asfalt uygulamasıyla şehrimize yakışır hale getireceğiz. Mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda buranın asfaltlama çalışmasını tamamlayacağız. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Şehir Hastanesi, Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağmur suyu hattı çalışmaları - Son Dakika

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