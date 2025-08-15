Yahyalı\'da 12 Öğrenci Hafızlık Belgesi Aldı

Yahyalı Hacı Ali Emine Bayansar Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 12 öğrenci; hafızlıklarını tamamlayarak belge almaya hak kazandı.

Düzenlenen hafızlık merasimine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Çelebi Gün, davetliler, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile manevi atmosfer güçlendi. Öğrenciler; ilahiler seslendirerek dinleyicilere duygulu anlar yaşattı. Hafızlar; merasimde Filistin halkına destek mesajları vererek dualar etti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konuşmasında; hafızlık müessesesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi;

"Bugün burada, ilçemiz için gurur verici bir tabloya şahitlik ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyerek gönüllerine nakşeden yavrularımız, sadece kendi hayatlarını değil, çevrelerindeki insanları da aydınlatacak birer ışık olacaklar. Onlar, bu milletin manevi bekçileri, yarınlarımızın manevi mimarlarıdır. Bu yolda sabırla emek veren hocalarımızı, maddi manevi destek veren ailelerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Unutmayalım ki, hafızlık sadece ezber yapmak değil; Kur'an'ı hayatımıza rehber kılmaktır. Bizler de belediye olarak, ilçemizde dini ve manevi değerlerin yaşatılması, gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesi için her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim, bu güzel başarıların artarak devam etmesini nasip eylesin."

İlçe Müftüsü Çelebi Gün de konuşmasında hafızlığın hem dünya hem ahiret için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı. Program, hafızlara belgelerinin takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KAYSERİ