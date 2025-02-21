Yahyalı Kitap Günleri Etkinliği Başladı - Son Dakika
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Yahyalı Kitap Günleri Etkinliği Başladı

Yahyalı Kitap Günleri Etkinliği Başladı

Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri etkinliği, kitapseverleri bir araya getirerek okuma alışkanlığını teşvik etmeyi amaçlıyor. 18-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, yoğun ilgi görüyor ve Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

21.02.2025 17:40  Güncelleme: 17:42
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Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri etkinliği, kitapseverleri bir araya getirerek kültür ve edebiyat dolu bir gün yaşatıyor. Okuma alışkanlığını teşvik etmek, kitap sevgisini yaygınlaştırmak için gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi görüyor.

Yahyalı Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Kitap Günleri Etkinliği' öğrencilerin ve kitapseverlerin ilgisiyle Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. 18-23 Şubat tarihleri arasında saat: 10: 00'dan 20: 00'a kadar devam edecek olan 2. Yahyalı Kitap Günleri etkinliği ziyaretçilerden tam not aldı.

Kitap Günleri kapsamında konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kitapların insan hayatındaki yerinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Kitaplar, bilgiye açılan kapılardır. Okuma alışkanlığını artırmak ve özellikle genç nesillere kitap sevgisini aşılamak için bu tür etkinlikleri büyük bir özenle düzenliyoruz. Herkesi kitapların büyülü dünyasına adım atmaya davet ediyoruz. Bu ziyaretim sırasında buradaki öğrencilerimize kitap hediyemiz oldu. Çam sakızı çoban armağanı kitap hediyemiz inşallah öğrencilerimize faydalı olur. Her bir yavrumuzu tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum. Yavrularımız bizim geleceğimiz. Çocuklar bizim için istikbal vadeden yavrularımız. Çocuklarımızla ilgilenmemiz gerekiyor, yoksa sokağa gönderdiğimiz zaman birileri onlara mutlaka sahip çıkıyor. Ama biz kendi yavrularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Başta mülki amirlerimiz, belediye olarak bizler, okul müdürlerimiz, aile olarak anne ve babalarımız, sivil toplum kuruluşları bu yavrularımıza sahip çıkmalıyız. Ben bir kez daha bu yavrularımızın anne babalarını tebrik ediyorum. Kitap günleri etkinliğine katılan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yahyalı Kitap Günleri Etkinliği Başladı - Son Dakika

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