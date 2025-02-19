Yakutiye Belediyesi Ramazan Öncesi Camileri Temizliyor

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Yakutiye Belediyesi, Ramazan ayı öncesi kent merkezindeki tüm camileri temizlik ve hijyen açısından hazır hale getiriyor.

Erzurum'un en büyük ilçesi olan ve ildeki en fazla camiye ev sahipliği yapan Yakutiye'de bu günlerde yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle farklı bir heyecan yaşanıyor. Yakutiye sınırlarında bulunan tüm cami ve mescitler her yıl olduğu gibi bu sene de Yakutiye Belediyesi tarafından detaylı temizlik işlemleri yapılarak cemaat için hazırlanıyor. 8'i merkez 36'sı köy olmak üzere 44 mahallede bulunan cami, kuran kursu ve mescitler yıkama programı dahilinde yıkanarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirilerek kurutulmuş olarak tekrar ibadete hazır hale getiriliyor.

Yakutiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Emre Erdoğan, her yıl Ramazan öncesi ilçe bünyesindeki cami ve mescitlerde genel bir temizlik yaptıklarını ifade ederek, "2025 yılı Ramazan ayı hazırlıklarımız kapsamında vatandaşlarımızın daha temiz ve steril bir ortamda ibadetlerini icra edebilmeleri için ilçemizde tüm cami ve mescitlerde halı yıkama, genel temizlik, dezenfeksiyon ve tespit edilmesi durumunda haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımız son aşamaya geldi" dedi. - ERZURUM