Yalaz: Sandıktan Korktuklarını Artık Halk Görüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz, AKP'nin erken seçim talebine direnmesini eleştirdi.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "AKP'nin sandıktan korktuğunu artık halkın da gördüğünü" söyleyerek, "O sandığı ne kadar kaçırırsanız kaçırın, o sandık halkın önüne gelecek ve ne kadar geciktirirseniz geciktirin, halk sizin gitmenize ya da kalmanıza karar verecek. O nedenle halka rağmen halk yönetilmez" dedi.

Yalaz yaptığı basın açıklamasında, halkın erken seçim istediğini ve AK Parti'nin bu talebe direndiğini söyledi. Yalaz şöyle konuştu:

"Buradaki mesele seçim talebimizdir. CHP 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Bütün anketlerde de kamuoyu yoklamalarında da sahadan dönüşlerde de CHP birinci parti olma özelliğini korumaktadır. Bugün ülkeyi yöneten AKP iktidarı Türkiye'nin birinci partisi değildir. Genel seçimlerin sene-i devriyesi dolmadan yapılan yerel seçimlerde Türkiye'nin ikinci partisine gerileyen bir parti, daha sonra ülke yönetimiyle sürekli tepkilerin odağı olmuş, ekonomik krizin göbeğinde kalmış bir parti. Bugün çok ciddi bir meşruiyet sorunu yaşamaktadır. Halkın tavrı nettir, seçim istemektedir. AKP bu seçim talebine direnmektedir."

Biz erken seçim çığırtkanlığı yapmadık. Halk ne zaman erken seçim istedi, erken seçim talebimizi dile getirdik. Bugün halk net şekilde erken seçim istediklerini yüksek sesle dile getiriyorlar. O yüzden aslında AKP'nin aynı zamanda bir meşruiyetle ilgili olduğu kadar bir güven oylamasına da ihtiyacı vardır. Sandıktan korkarak bir ülke yönetilmez. AKP'nin sandıktan korktuğunu artık halkımız da görüyor. Madem kanunların kendi münhasır etkilerinde olan erken seçim kararını almıyorlar, biz de anayasadan ve kanunlardan kaynaklı olarak sandığı halkın önüne koyup aslında meşruiyet ve güven oylaması anlamında bir tablo ortaya çıkartmak adına gerekli girişimlerde bulunmaya muktediriz. O sandığı ne kadar kaçırırsanız kaçırın, o sandık halkın önüne gelecek ve ne kadar geciktirirseniz geciktirin, halk sizin gitmenize ya da kalmanıza karar verecek. O nedenle halka rağmen halk yönetilmez. Genel başkanımızın bu yöndeki tavrını yerinde karşılıyoruz."

Kaynak: ANKA

Eskişehir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:45:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Yalaz: Sandıktan Korktuklarını Artık Halk Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.