Yalı Çapkını Kuşu Tedavi Edildikten Sonra Salındı - Son Dakika
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Yalı Çapkını Kuşu Tedavi Edildikten Sonra Salındı

Yalı Çapkını Kuşu Tedavi Edildikten Sonra Salındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından başına aldığı darbe sonucu geçici görme kaybı yaşayan Yalı Çapkını Kuşu tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve doğal yaşamına bırakıldı.

30.07.2024 09:28
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından başına aldığı darbe sonucu geçici görme kaybı yaşayan Yalı Çapkını Kuşu tedavisinin ardından salındı.

Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı olarak Yalı Çapkını kuşu bulundu. Nadir görülen Yalı Çapkını Kuşu tedavi ve bakımının yapılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Başına aldığı darbe sonucu geçici görme kaybı yaşayan yalı çapkını kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar veteriner hekimlerinin özenli bakımı ve tedavisi sayesinde sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan Yalı Çapkını kuşu ekipler tarafından tekrar doğal yaşamına bırakıldı. Yalı Çapkını özgürlüğe kanat çırparak gözlerden kayboldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalı Çapkını Kuşu Tedavi Edildikten Sonra Salındı - Son Dakika

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