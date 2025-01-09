Yalı İhsan Zini Camii\'nin Temeli Atıldı

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Fatih Yenikapı'da inşa edilen Yalı İhsan Zini Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Yapılan bütün camiler, bağışçılarımızın kendi bağışları ile yapılıyor" dedi.

Fatih Belediyesi ile İhsan Zini Sosyal Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde Yenikapı'da inşa edilen Yalı İhsan Zini Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İhsan Zini Sosyal Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri ve mahalleli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda vakıf yöneticileri İhsan Zini ve Hakan Zini birer konuşma yaptı.

Ardından konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "1453'ten 110 yıl önce bu karşı taraflar, ecdadımızın yönetimi altındaydı. Topkapı, Zeytinburnu itibariyle o genelde de ecdadımız vardı. Fatih, fethin müjdelenen yeri. Ecdadımız bu topraklarda kaldığı yüzyıllar içerisinde eserler bırakmış. Belediye başkanı olunca bazı sırlar gördüm" dedi. Başkan Turan, "Bu ufacık alanda 400'e yakın cami var onlarca medrese var. Fatih'te 12 bin tane kültürel eser var. Allah İhsan Amca'dan razı olsun. Biz bu ihya camileri yaparken şu ana kadar hiçbir camiyi kamu parasıyla yapmıyoruz. Yapılan bütün camiler, bağışçılarımızın kendi bağışları ile yapılıyor. Bunu önemli bir hayır olarak görüyoruz. Hayırsever İhsan Amcamızı değerli evladını ve ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Caminin inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL