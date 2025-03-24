Yalnız Yaşayan Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu

Yalnız yaşayan genç kadın, evinde asılı halde bulundu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evinde odasının kapısına elektrik kablosuyla asılı halde bulundu.

Olay, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak yalnız yaşayan 31 yaşındaki E.A'dan arkadaşları bir süre haber alamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kadını evin odasının kapısına elektrik kablosu kablosu ile asılı halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yerine inceleme ekiplerinin inceleme yapmasının ardından E.A'nın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.