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Yalova Altınova Belediye Başkanı Kahvehanelerde Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika
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Yalova Altınova Belediye Başkanı Kahvehanelerde Vatandaşlarla Buluşuyor

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşların görüşlerini dinleyen Başkan Oral, çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Kahvehanelerde Vatandaşlarla Buluşuyor
25.12.2023 - 09:46,
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Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Oral, "Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla çay içip kendileriyle sohbet ediyor. Vatandaşların taleplerini dinleyip çalışmaları anlatan Başkan Oral, "Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz demeden tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Biz hizmeti, Hak'ka hizmet olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılında ilçemiz; tarihi yatırımlar, hizmetler, kazanımlarımızın ve kalkınmamızın miladı olacak" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İHA
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