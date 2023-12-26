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Yalova Belediye Başkanı PKU'lu ailelerle bir araya geldi - Son Dakika
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Yalova Belediye Başkanı PKU'lu ailelerle bir araya geldi

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, PKU'lu ebeveyn ve çocuklarıyla bir araya geldi. Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık yemeğine PKU'lu aileler katıldı. Yemekte özel bir menü hazırlanması sağlandı ve çocuklar için pasta kesildi. Başkan Tutuk, PKU ailelerine desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Yalova Belediye Başkanı PKU\'lu ailelerle bir araya geldi
26.12.2023 - 13:19,
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Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, PKU'lu ebeveyn ve çocuklarıyla ile bir araya geldi.

Yalova Belediyesi organizasyonu ile düzenlenen farkındalık yemeğine PKU'lu aileler katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a yemekte eşi Gökşen Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü eşlik etti. Yemeğin organize edilmesinde dikkat edilen en önemli hususlardan biri PKU'lu ailelerinin yiyebilecekleri özel bir menü hazırlanması oldu. Menünün oluşturulmasında bizzat katkı sağlayan Gökşen Tutuk, "Yemeğim Farklı Hayatım Değil" sloganıyla ailelerin yemek boyunca yanında oldu. Özel menünün ardından, çocukların yiyebileceği şekilde hazırlanan pasta, Başkan Tutuk ve çocuklar tarafından kesildi.

Konuyla ilgili olarak Başkan Tutuk, "PKU (Fenilketonüri), anne ve babadan genetik olarak geçen metabolik bir hastalıktır. Yapılan araştırmalar sonucunda her yüz kişiden dördünün bu hastalığı genlerinde taşıyor olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında bugün gerçekleştirdiğimiz farkındalık yemeğimize katılım sağlayan ailelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yalova Belediyesi olarak bugüne kadar PKU ailelerine her türlü desteğimizle yanlarında olduk, bundan sonra da böyle güzel etkinlikler ile bir araya geleceğiz. Farkındalık önemlidir ve bizler her daim desteğe devam edeceğiz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA
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