Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Yalova\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15.07.2025 14:44
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Yalova'da duygu yüklü ve anlamlı etkinliklerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Yalova'da duygu yüklü ve anlamlı etkinliklerle anıldı. Yalova Valiliği tarafından düzenlenen programlar çerçevesinde şehitler minnetle anıldı, gazilere saygı gösterildi, milli birlik ve beraberlik duygusu bir kez daha pekiştirildi.

Günün ilk etkinliği, Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen kahvaltı programı oldu. Vali Dr. Hülya Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa şehit aileleri, kahraman gaziler ve onların yakınlarının yanı sıra il protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, konuşmasına duygu dolu ifadelerle başladı. Şehit yakınları ve gazilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli şehit yakınlarımız, kahraman gazilerimiz ve değerli aileleri, sizleri en kalbi duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyorum. Bu özel gün, milletçe yaşadığımız en karanlık gecelerden birinde, aydınlığa ulaşmamıza vesile olan bir direnişin, bir zaferin yıldönümüdür."

Vali Kaya, 15 Temmuz gecesinde milletin yazdığı destanın sadece bir direniş değil, aynı zamanda bir diriliş olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi, iradesine, bayrağına ve bağımsızlığına kasteden hain FETÖ terör örgütünün kalkışmasına karşı dimdik durarak, canı pahasına vatanına sahip çıkmıştır. Bu kararlılık, cesaretin, inancın ve azmin en güçlü örneğidir. Vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren her bir şehidimiz, bu toprakların ebedi muhafızıdır. Gazilerimiz, milletimizin direniş ve diriliş ruhunun yaşayan abideleridir."

Kaya, konuşmasının devamında şehitlik ve gaziliğin milletimizin en kutsal değerlerinden olduğunu vurgulayarak, şehit ailelerine ve gazilere duyulan minneti şu sözlerle ifade etti: "Şehitlik ve gazilik; bu topraklarda bir makamdan öte, milletimizin inancını, vefasını ve karakterini yansıtan yüce değerlerdir. Sizler, bu ülkeye en kıymetli varlıklarını emanet etmiş fedakar ailelersiniz. Sizin taşıdığınız emanet, hepimiz için bir onur ve sorumluluktur.

Bugün bizlere düşen görev; şehitlerimizin, gazilerimizin bıraktığı bu kutlu mirasa sadakatle sahip çıkmaktır. Rabbim bizleri birliğimizden, kardeşliğimizden ayırmasın. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Zaferin adı Türkiye'dir. ve bu zafer, milletindir."

Kahvaltı programının ardından, protokol üyeleri ve beraberindeki heyetle birlikte Yalova Şehitliği ziyaret edildi. Şehit mezarları başında dualar edildi, mezarlara karanfiller bırakıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde, duyguların daha da yoğunlaştığı anlar yaşandı. Şehitlikteki ziyaret esnasında gözyaşlarına hakim olamayan aileler ve protokol üyeleri, bu toprakların hangi fedakarlıklarla vatan haline geldiğini bir kez daha yüreklerinde hissetti. Kur'an tilavetinin ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan dua ile şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve afiyet temennisinde bulunuldu. Törene katılanlar, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı, dualar etti.

Etkinlikler Cevdet Aydın Parkı'nda düzenlenen 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin açılmasıyla devam etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

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