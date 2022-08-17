Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı - Son Dakika
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

17.08.2022 04:04
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 23. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını hayatını kaybettiği deprem anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri, protokol ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Sonrasında Yalova Belediyesi tarafından bir anma programı düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattı.

Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Anma programına katılanlara Yalova Belediyesi tarafından çorba ve helva ikramında bulunuldu.

Anma programına Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Deprem, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı - Son Dakika

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