Yalova'da 268 Milyon TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yalova'da 268 Milyon TL Destek

Yalova\'da 268 Milyon TL Destek

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, 2024'te 268 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

10.12.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, "2024 yılı içinde vatandaşlarımıza yaklaşık 268 milyon TL nakdi destek sunuldu" dedi.

Laçin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yaşayan kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimine arz odaklı anlayışla sosyal hizmet çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Laçin, Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili, "Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde eğitim, sağlık, istihdam gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. Bu çerçevede Aile Sosyal Destek Programı'nda görevli mesleki personellerimiz tarafından 'arz odaklı sosyal hizmet' anlayışı ile vatandaşlarımız hanelerinde ziyaret edilmekte, ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirip sosyal hizmet ve sosyal yardımları vatandaşlarımızla buluşturmaktayız. 2024 yılı içerisinde Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde ilimizde 3 bin 6 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir" dedi.

268 milyon destek

İl Müdürlüğünün bakanlığın sunmuş olduğu imkanlar dahilinde 2024 yılı içinde yaptığı desteklemeler hakkında bilgi veren Laçin, şöyle konuştu:

"İlimizde ikamet eden dezavantajlı durumda bulunan ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti çerçevesinde 33 milyon 147 bin 273,45 TL, Evde Bakım Desteği çerçevesinde 148 milyon 488 bin 278,73 TL, Doğum Yardımı çerçevesinde 398 bin 300,00 TL, Koruyucu Aile Yardımı çerçevesinde 5 milyon 820 bin 730,90 ve Özel Bakım Merkezlerinde hizmet almakta bulunan engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için hak ediş, teşvik ve harçlık ödemeleri çerçevesinde 80 milyon 245 bin 663,35 TL olmak üzere toplam 268 milyon 100 bin 246,43 TL destek sunulmuştur" diye konuştu.

Gündüz Hizmet Merkezi yapılacak

Laçin, kendilerine bağlı 9 kuruluşta sunulan hizmetlerin standardını yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Toplum yararına projeler de geliştirdiklerini anlatan Laçin, "Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimizde ikamet eden örgün eğitim dışına çıkmış yetişkin özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla kendilerine ve ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık, psikososyal rehabilitasyon hizmeti verileceği ve mesleki beceri kurslarının sunulacağı Gündüz Hizmet Merkezi protokolü imzalanmıştır. Gündüz Hizmet Merkezi projesinin özel bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki beceri kurslarına katılım sağlamaları ve ailelerinin rahatlatılması hususlarında önemli bir işlev üstleneceği düşünülmektedir. Proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 360 metrekare 2 binada açılacak olan Gündüz Hizmet Merkezi, bakım ve rehabilitasyon ile mesleki beceri kursları hizmetleri sunacak bir kuruluş olacaktır." dedi.

Laçin, 2025 yılında Yalova'ya katma değer oluşturmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, yalova, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova'da 268 Milyon TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
14:05 Netanyahu hakim karşısına çıktı Netanyahu hakim karşısına çıktı
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
13:03 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü 8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü
19:48 Atina’da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü Atina'da mafya hesaplaşmasında 2 Türk öldürüldü
19:39 Beşiktaş’ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı resmen belli oldu
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
19:31 Fidan’dan Guterres’e Suriye Görüşmesi Fidan'dan Guterres'e Suriye Görüşmesi
19:25 Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu Nadir Bulunan 1948 Basımlı 1 Kuruş, Koleksiyoncuların İlgi Odağı Oldu
19:20 İBB önünde ’azmanbüs’ protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor İBB önünde 'azmanbüs' protestosu: Can güvenliğimizi tehlikeye atıyor
19:02 NATO’dan Esad çıkışı: İran ve Rusya’yı suçladılar NATO'dan Esad çıkışı: İran ve Rusya'yı suçladılar
19:00 Suriye’de muhalifler, askerler için genel af ilan etti Suriye'de muhalifler, askerler için genel af ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 15:42:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da 268 Milyon TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.