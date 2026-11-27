Yalova'nın kardeş şehri Japonya'nın Tonami Belediyesi tarafından 37 yıl önce hediye edilen ve çalınmasının ardından bulunarak emniyet güçlerince belediyeye teslim edilen Japon Barış Çanı, yeniden eski yerindeki parkta sergilenmeye başlandı.

Yalova'da sosyal medyada da geniş yankı uyandıran Japon Barış Çanı'nın çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda olay aydınlatılmış, çanın çalınmasıyla bağlantılı 3 şüpheli tespit edilmişti. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, çanı satın alan 3 hurdacı hakkında da adli işlem uygulanmıştı.

Emniyet güçleri tarafından Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen tarihi çan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden eski yerine yerleştirildi.

Yıllardır Yalova ile Japonya arasındaki dostluğun simgelerinden biri olan Japon Barış Çanı'nın yeniden parkındaki yerini alması vatandaşları sevindirdi.