Yalova'da 7 Belediye Başkanı CHP'deki Görevden Almalara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yalova'da 7 Belediye Başkanı CHP'deki Görevden Almalara Tepki Gösterdi

19.07.2026 11:53  Güncelleme: 13:13
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Yalova'da CHP tarafından il başkanlığından alınan Erdem Doğancı'ya 7 CHP'li belediye başkanı ortak açıklama yaparak destek verdi. Açıklamada demokrasi vurgusu yapıldı.

Haber: Nedim GÜLER

(YALOVA) - Yalova'da CHP'li 7 belediye başkanı, Erdem Doğancı'nın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla CHP Yalova İl Başkanlığından alınmasına tepki gösterdi.

CHP MYK kararıyla Yalova İl Başkanlığı'ndan alınan Erdem Doğancı ve yönetimine ilçe başkanları, belediye başkanları ve il genel meclis üyelerinden destek geldi.

Ortak açıklamayı Koru Belediye Başkanı Yaman okudu. CHP'de Genel Başkan ve Parti Meclisi'ni kurultay delegelerinin; il başkanları ile il yönetim ve il disiplin kurulu üyelerini ise il kongresi delegelerinin belirlendiğine işaret etti.

Yaman, "Bu iradenin yerine hiçbir atama, hiçbir idari işlem ve hiçbir dayatma geçirilemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuzu belirleyecek olan örgütümüzün ortak aklı, demokrasiye olan bağlılığı ve halkın değişim umududur. Örgütün sesini duymayan, üyelerinin iradesini yok sayan hiçbir anlayış CHP'nin köklü demokrasi geleneğinde karşılık bulamaz. Çünkü partimizi ayakta tutan makamlar değil; mahalle mahalle çalışan, sandığa sahip çıkan, emek veren örgüt neferleridir" dedi.

"ÖRGÜTÜMÜZÜN SESİ UNUTULMAYACAKTIR"

Yalova Belediye Başkanı Gürel ise yaptığı konuşmada olağanüstü bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreçte bizi etkilemeye çalışan gruplar oluyor. 'Şurada görünmeyin, şunlarla yan yana gözükmeyin, başınıza şunlar gelir' diye bizi yönlendirmeye çalışan kişiler veya gruplar oluyor. Ama herkesin hayatında ölene kadar taşıyacağı bazı sözler ve bazı haller vardır, bazı duruşlar vardır. Bugün de hepimiz için sadece belediye başkanı yoldaşlarım değil, hepimiz için öyle bir an, öyle bir söz günüdür. İl başkanımızın, ilçe başkanımızın örgütümüzün sesi unutulmayacaktır. Herkes ölene kadar bugünü hatırlayacaktır. Bizler de bugünü, bu duruşu, bu samimi partiye sahiplenişi ölene kadar yüreklerimizde taşıyıp birbirimizin yüzüne rahatlıkla bakacağız."

"BİZ HALKIN İKTİDARINA KOŞANLARIZ"

CHP Yalova İl Başkanlığı'ndan alınan Erdem Doğancı ise mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, "Haksız, hukuksuz, kanun tanımaz, tüzük tanımaz bir yapı tarafından görevden alındık. Tarihin doğru tarafında bulunan sizlerle yol yürümekten, Genel Başkanımız Özgür Özel'le yol yürümekten sonuna kadar mutluyum, umutluyum. Sandılar ki koltuk kavgasındayız. Oysa benim mücadelem, arkadaşlarımın mücadelesi, sizlerin bizlere verdiği yetkidir, sizlerin bizlere verdiği iradedir. Eğer ki derdimiz bir koltuk olsaydı, eğer ki derdimiz mevki, makam olsaydı çoktan gidip 'Biz buradayız' derdik. Biz sizin yanınızda, halkın yanında, halkın iktidarına koşanlardanız" şeklinde konuştu.

Ortak açıklamaya Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Kadıköy Belediye Başkanı Yılmaz Tavşan, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman ve Kaytazadere Belediye Başkanı Doğan Çitil destek verdi.

İl Başkanlığı önündeki açıklama sırasında Çitil dışındaki belediye başkanları ile partililer hazır bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yalova'da 7 Belediye Başkanı CHP'deki Görevden Almalara Tepki Gösterdi - Son Dakika

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