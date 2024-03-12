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Yalova'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

YALOVA - Yalova'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Raif Dinçkök Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Yalova Lisesi Tarih Öğretmeni Halide Meydan Aktaş yaptı. Aktaş, "Yıl 1920 Kurtuluş Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyordu. Yurdun dört bucağında halkımız işgallere direniyordu. Düzenli ordunun Yunanlılara ilk darbeyi 1. İnönü Savaşında indirdiği görülmüştür. 1. İnönü Zaferi, ülkenin her yanında kutlanırken, milli duyguları uyandıracak, bağımsızlık marşına ihtiyaç duyuldu. Bu marş milletimizin bağımsızlığını ifade etmeli, halkı coşturmalı, vatan sevgisini canlı tutmalıydı. İşte bu düşünceden hareketle İstiklal Marşının yazılması için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı" dedi.

Konuşmanın ardından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü dolayısıyla ilimiz genelinde çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya takdim etti. İstiklal Marşını ezbere okuma yarışmasında birinci olan Çiftlikköy Gazi Abdurrahman İlkokulu öğrencisi Cihangir Yele'nin coşkulu bir şekilde okuduğu İstiklal Marşı, salondan büyük alkış aldı. Yalova Lisesi Oratoryo, Müzik ve Drama Grubu tarafından hazırlanan oratoryonun ardından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı sona erdi.