Yalova'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
YALOVA - Yalova'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Raif Dinçkök Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Program, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Yalova Lisesi Tarih Öğretmeni Halide Meydan Aktaş yaptı. Aktaş, "Yıl 1920 Kurtuluş Savaşı tüm şiddetiyle devam ediyordu. Yurdun dört bucağında halkımız işgallere direniyordu. Düzenli ordunun Yunanlılara ilk darbeyi 1. İnönü Savaşında indirdiği görülmüştür. 1. İnönü Zaferi, ülkenin her yanında kutlanırken, milli duyguları uyandıracak, bağımsızlık marşına ihtiyaç duyuldu. Bu marş milletimizin bağımsızlığını ifade etmeli, halkı coşturmalı, vatan sevgisini canlı tutmalıydı. İşte bu düşünceden hareketle İstiklal Marşının yazılması için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı" dedi.
Konuşmanın ardından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü dolayısıyla ilimiz genelinde çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya takdim etti. İstiklal Marşını ezbere okuma yarışmasında birinci olan Çiftlikköy Gazi Abdurrahman İlkokulu öğrencisi Cihangir Yele'nin coşkulu bir şekilde okuduğu İstiklal Marşı, salondan büyük alkış aldı. Yalova Lisesi Oratoryo, Müzik ve Drama Grubu tarafından hazırlanan oratoryonun ardından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı sona erdi.
Son Dakika › Yerel › Yalova'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?