Yalova\'da Jandarma Teşkilatı\'nın 186. Yıl Dönümü Kutlandı

Yalova'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tören gerçekleştirildi.

Kutlama programı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Tören, Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Albay Altın, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız" dedi.

Vali Hülya Kaya ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yapan Jandarma Teşkilatı'mızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Jandarma Teşkilatımız, aziz vatanımızın her bir karışında, en ücra köylerimizden en büyük şehirlerimize kadar hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlılık ilkesiyle görev yapmaktadır" diye konuştu.

Program, Jandarma Komando Birliği'nin marşıyla devam etti. Etkinlikte 'jandarma' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Program tören geçişiyle sona erdi. Program sırasında meydan üzerinde paramotor gösterisi de yapıldı.

Ardından programa katılan protokol üyeleri jandarma tarafından kurulan stantları gezdi.

Etkinliklere CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA