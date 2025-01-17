Yalova'da Karne Töreni Coşkusu - Son Dakika
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Yalova'da Karne Töreni Coşkusu

Yalova'da 2024-2025 yarıyıl karne töreni yapıldı; protokol öğrencilere karnelerini verdi.

17.01.2025 20:25
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Yalova'da karne heyecanı

YALOVA - 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili karne dağıtım töreni Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin de hazır bulunduğu karne töreninde protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini takdim etti. Programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe yaptı. Müdür Akmeşe, "Eğitim bir ülkenin, toplumun geleceğini oluşturan en önemli etkenlerden bir tanesi. Tüm okullarımızda eğitim camiamızdaki tüm öğretmenlerimizle birlikte saygıdeğer velilerimizin katkılarıyla ve tüm paydaşlarımızla birlikte eğitim öğretim seviyesini her geçen gün arttırmak adına yapmış olduğumuz faaliyetleri başarıyla geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz tabi ki bu arada çocuklarımız eğlenecekler, top oynayacaklar, gezecekler, kitap okuyacaklar, derslerini tekrar edecekler bu arada ve yeni bir başlangıçlara yelken açacağız. Bu memleketi bu topluluğu çocuklarımızla birlikte hep beraber yücelteceğiz. Güzel günler sizlerle olsun, yarıyıl tatiliniz hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise, öğrencileri tebrik ederek, "Bu sömestr tatilinde hem evlatlarımız dinlenecek hem eğlenecek hem de kitaplarını okuyacaklar. Bizler bu ülkeyi inşa etmek için siz velilerimizle, öğretmenlerimizle hep birlikte el ele vererek elimizden ne gelirse ortaya koyarak daha gelecek daha müreffeh daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Ben burada öğrenci kadar da velileri görüyorum, hepinizi tebrik ediyorum. Veliler eğer eğitim ve öğretimin içinde olurlarsa başarı da kaçınılmaz oluyor. Annelerimize çok teşekkür ediyorum evlatlarınıza olan bu ilginiz için. Bizde vekiliniz olarak her zaman telefonun ucundayız, öğretmenlerimizin, muhtarımızın emrindeyiz. Hepinizi tebrik ediyorum bu sömestirin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, iyi dinlenmeler diliyorum bütün öğrencilerimize" ifadelerini kullandı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem ara tatili karne dağıtım töreni programının son konuşmasını yapan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti fırsat eşitliğinde çok önemli b ir noktaya geldi. Hakikaten Yalova'nın her bir yerinde aynı kalitede aynı imkanlarla çocuklarımıza çok güzel okullarımızda, sınıflarımızda en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Ben bundan dolayı aslında İl Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze buradaki fedakarca çalışan öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle velilerimize bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadıklarından dolayı, duyarlılıklarından, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlerin ilgisi ve desteğiyle inşallah evlatlarımız ileride çok güzel noktalara gelecek. İnşallah çok güzel hakimler, savcılar, valiler, öğretmenler, mühendisler çıkacak. Ben şimdiden hepinizi canı gönülde yürekten kucaklıyorum, başarılar diliyorum. Bol bol gezin oynayın sevgiler saygılar" dedi.

Konuşmaların ardından İstiklal Marşı okundu protokol eşliğinde okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte 1. dönem yarıyılın son ders zili çalındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Karne Töreni Coşkusu - Son Dakika

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