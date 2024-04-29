Yalova\'da Kocadere şehitleri anıldı

Yerel

Yalova'nın Çınarcık ilçesinin Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan işgal kuvvetleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit anıldı.

Kocadere şehitlerini anma programı, Kocadere İlkokulu önündeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Kocadere Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk bırakılmasının ardından Yalova Milli Eğitim Şube Müdürü Dr. Uğur İlhan konuşma yaparak yaşanan tarihi acıyı anlattı. Törende Yalova Valisi Hülya Kaya da konuşma yaptı. Kaya, Kocadere şehitlerini yad ettiklerini belirterek, "Bu yurdu bize vatan kılanlar unutulmayacaktır" dedi.

Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol ise bundan 103 yıl önce Yunan işgal kuvvetlerinin, Rum ve Ermeni çetelerinin zulüm ve vahşetiyle köylerinde soykırım yaşandığını belirtti. Kocadere ve Şenköy halkından 830 masum insanın Bekir Onbaşının evinde yakılarak ve bir kısmı da denizde boğularak katledildiğini dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Burada yaşanan bir cephe savaşı değildir. Kadın, ihtiyar, çocuk, savunmasız masum insanlara yapılan bir soykırımdır. İnsanlık dışı vahşettir. Vatan, namus ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu vatan toprağının her karışında şehitlerimizin kanları vardır. Bedelini şehitlerimizin kanlarıyla ödediğimiz vatanımız bizlere emanettir. Şanlı tarihimizde olduğu gibi bugün de vatanımızı bölmek isteyen hainlerin karşısında dimdik duracağız. Kutsal emanetimize canımız pahasına sahip çıkacağız. Kahraman şahit ve gazilerimiz, emanetiniz, emanetimizdir. Huzur içinde uyuyun. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun."

Konuşmaların ardından Kocadere Ortaokulu 6/A sınıf öğrencileri Simay Engin ve Halil İbrahim Özbek şiir okudu. Şenköy Köyü Camii İmamı Haşim Öztürk de Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Törende İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk de dua okudu.

Öte yandan, şehitler için Kocadere Merkez Camii'nde mevlit-i şerif okutuldu. Protokol ve vatandaşlar da şehitliğe çiçek bıraktı.

Törene; AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Bilci, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Koruköy Belediye Başkan Kamil Yaman, Esenköy Belediye Başkan Vekili Erdem Küçük'ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - YALOVA