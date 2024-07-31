Yalova Doğu Sahil Bandı\'nda Motosikletliler Yasaklara Uymuyor

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Yalova Doğu Sahil Bandı'nda yasak olmasına rağmen motosikletliler cirit atıyor. Yalova Belediyesi tarafından Çiftlikköy tarafında motosikletlerin geçişinin önlenmesi için bariyer konulsa da merkez bölgesinde çok sayıda motor sahil bandına rahatlıkla girebiliyor.

Yürüyen Köşk ve Araştırma Sahili plajının yer aldığı Doğu Sahil Bandı'nda, " Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet" girişlerinin yasak olmasına rağmen bu kurala bir türlü uyulmuyor. Problemin çözümü için Yürüyen Köşk bölgesinde bariyer yapan Yalova Belediyesi'nin aldığı önlem ise yetersiz kaldı. Bariyer nedeniyle bisikletliler ve yayalar bölgeden geçerken motosikletler ise bu bölgeden sahil bandına giriş yapamıyor. Fakat Yalova merkezinden girişlerde ise hiçbir uygulama ve önlem alınamadığı için motosiklet ve elektrikli bisikletler sahil bandına rahatlıkla girip çıkabiliyor. Yaşanan durum ise Yalova Belediyesi'nin aldığı önlemleri boşa düşürüyor. - YALOVA