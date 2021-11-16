Yalova'nın en 'Şanslı'sı - Son Dakika

Yavru kedi 'Şanslı', Yalova AK Parti İl Başkanlığı'nın maskotu oldu.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, bir sokak kedisini sahiplenerek parti binasında beslemeye başladı. 'Şanslı' ismini verdikleri minik kedi şimdiden partinin maskotu oldu. Masaların üstünde gezinen ve partide görevlilerin kucağından bir an olsun inmeyen Şanslı'nın mutluluğu objektiflere de yansıdı.

Hayvanseverliği ile bilinen AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Onlar bizim can dostlarımız, onları sevelim ve koruyalım. Özellikle sokak hayvanları noktasında bütün Yalovalı hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Biz küçük bir yavru kediyi sahiplendik ve ona arkadaşlarımızla birlikle 'Şanslı' ismini koyduk. Küçük misafirimiz partimize geldiği günden beri neşe kaynağımız oldu. Partimize renk kattı. Maalesef tüm sokak hayvanları bu kadar şanslı değil. Onlardan bir kap yemeği ve suyu eksik etmeyelim. Onlara bakalım ve sahiplenelim, yalnız bırakmayalım" diye konuştu. - YALOVA