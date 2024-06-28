Yamula Barajı, Kayseri'de su sporlarının merkezi olacak - Son Dakika
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Yamula Barajı, Kayseri'de su sporlarının merkezi olacak

Yamula Barajı, Kayseri\'de su sporlarının merkezi olacak

Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle Yamula Barajı, su sporlarının merkezi haline gelecek. Barajda su sporları merkezi kuruldu ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

28.06.2024 15:24  Güncelleme: 15:28
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" Kayseri'nin denizi" olarak bilinen Yamula Barajı; Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler ile su sporlarının merkezi olacak.

Kocasinan ilçesinde bulunan ve Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu olan Yamula Barajı; belediyenin yaptığı yatırımlar denizi olmayan Kayseri'de su sporları merkezi olacak. Birbirinden farklı su sporları etkinliklerinin düzenlendiği barajda; Kocasinan Belediyesi tarafından su sporları merkezi de kuruldu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yamula Barajı Kayseri'mizin denizi. Bir iç deniz. 75 kilometre uzunluğundaki bu gölden her şekilde faydalanmak istiyoruz. Ekonomik olarak faydalanıldığı gibi diğer taraftan da su sporları veya şehrin sosyal hayatını anlatacak etkinlikler yapılması için de yıllardır gayret gösteriyoruz. Bu bölgeye en son olarak da su sporları merkezi ekledik. Kayseri'de özellikle su sporlarına meraklı olan kardeşlerimizin ve gençlerin su sporlarını yapabilecekleri yeni bir mekan olabilmesi için farklı etkinlikler ile bu bölgede onlara bir fırsat sunmul olacağız. Yıllardır yapmış olduğumuz olta balıkçılığı faaliyetleri ve buradaki düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde yine aynı şekilde devam edecek. Ama bu sene yeni bir festivale daha burada ev sahipliği yapacağız. Bu festivali ilk defa faaliyete geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, "Burada dragonfesti de ilk defa olarak bu yıl faaliyete geçirmiş olacağız. Bundan sonrasında da daha fazla festivallerle ve etkinliklerle, şehrin sosyal hayatını renklendirecek, canlandıracak, vatandaşlarımızın buraya geldikleri zaman en azından ayın birkaç günü içerisinde de değişiklik etkinlikle ve aktivitelerle buluşabileceği bir mekan haline gelmiş olacak. Daha öncesinde hiç denizi olmayan, İç Anadolu'nun ortasındaki bir şehirde su sporları Türkiye şampiyonası yapılmıştı. Moto sporlarıyla ilgili yapmış olduğumuz bir şampiyonu vardı. Bundan sonrasında bunlarla birlikte yelkenle ve diğer su sporları da inşallah adından söz ettirmiş olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yamula Barajı, Kayseri'de su sporlarının merkezi olacak - Son Dakika

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