Kartalkaya faciasının yıl dönümünde yürek burkan anma

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve 9 yaşındaki kızını kaybeden Hilmi Altın, facianın yıl dönümünde kızının adının verildiği parkta düzenlenen anma programında, "Son sorumlu hesap verene kadar yas tutamayacağız" dedi.

Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yıl dönümünde Manisa'nın Soma ilçesinde anma programı düzenlendi. Kübra Tonguç Altın ve 9 yaşındaki kızı Alya Altın için Soma'daki babaevinin önünde küçük kızın adının verildiği parkta hayır gerçekleştirilirken, programa çok sayıda vatandaş katıldı. Anmada dualar edilirken, gözyaşları sel oldu.

Faciada eşi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya Altın'ı kaybeden Hilmi Altın, duygu dolu açıklamalarda bulundu. Bir yılın tarifsiz bir acıyla geçtiğini belirten Altın, "Bir yıl geçti demek çok kolay ama bizim için tarif edilemeyecek bir acıyla geçti. Zamanın nasıl geçtiğini idrak edemedik. Hala dün gibi. İnsan kendini bir rüyanın, bir kabusun içinde hissediyor. Çok zor" dedi.

Yargı sürecine de değinen Altın, ilk dosyada kısmen hakkaniyetli kararlar gördüklerini ifade ederek, "Birinci dosyada en azından hakkaniyetli diyebileceğimiz bazı kararlar gördük. Tam 'içimize su serpildi' dediğimiz anda, Başsavcılığın mütalaa ile paralel olarak istinaf itirazını öğrendik. İçimizdeki acı bir kez daha katlandı" diye konuştu.

Adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Hilmi Altın, "Yüksek yargıya güveniyoruz. Son sorumlu hesap verene kadar biz yasımıza geçemeyeceğiz. Bu benim için değil, bu ülkede adalete olan inancın güçlenmesi için önemli" ifadelerini kullandı.

"Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ama bu ülkede kaybedecek çok şeyi olan insanlar var" diyen Altın, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Alya'nın adı parkta, Kübra'nın adı merkezde yaşayacak

Soma Belediyesi'ne de teşekkür eden Hilmi Altın, "Belediyemiz sağ olsun Alya'nın adını bir parka verdi. Ayrıca bu hafta Devlet Hastanesi ile ortak bir projeye imza atmayı bekliyoruz. Kübra'nın adını taşıyacak bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hayata geçirilecek. İnşallah toplumumuza hayırlı olur" dedi. - MANİSA