Yangın Mağduru Aile, İki Yıldır Yerleşim Bekliyor - Son Dakika
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Yangın Mağduru Aile, İki Yıldır Yerleşim Bekliyor

Yangın Mağduru Aile, İki Yıldır Yerleşim Bekliyor
22.05.2025 14:10
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Kastamonu'da yangın sonrası evsiz kalan aile, okul lojmanında yaşıyor ve evlerinin yapılmasını bekliyor.

Kastamonu'da iki yıl önce çıkan yangında evlerini kaybeden aile, geçici olarak yerleştirildikleri eski köy okulu ve lojmanında yaşama tutunmaya çalışıyor. Aile evlerinin dere yatağında kalması sebebiyle yeni ev yapılmasına izin verilmediğini bekleyerek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

Olay, 6 Mart 2023 tarihinde Kastamonu'nun Merkez ilçesi Molla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Hüz isimi vatandaşa ait iki katlı evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Cevat Aksu ile Suat Bahçeci'nin evlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Kadir Hüz, Cevat Aksu ve Suat Bahçeci'ye ait evler ile bir samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından kalacak yerleri olmayan Cevat Aksu ile ailesi, Kastamonu İl Özel İdaresi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce tamirat ve onarımları yaptırılan geçici eski köy okulu ve lojmanına yerleştirildi. Okul lojmanında kalmaya başlayan Aksu ailesine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile hayırsever vatandaşların desteğiyle ev eşyası ve kıyafetler alındı. Aksu ailesinin yanan evlerinin yerine yeni ev yapılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğüne yeni evin yapımı için görüş sordu. DSİ tarafından arazinin dere yatağında olması ve sel riski taşıması sebebiyle ev yapılmasına izin verilmedi. 2 yıldır okul lojmanında kalan aile, lojmana sığmadıklarını ve bu durumdan dolayı zor durumda olduklarını ifade ederek çözüm bulunması için yardım istedi.

"2 yıldır evimizin yapılmasını bekliyoruz"

Okul lojmanında 6 kişilik ailesiyle birlikte kaldıklarını söyleyen Huriye Aksu, "Evimiz yandı. 2 tane çocuğum var, onlar mağdur, eşim mağdur, eşim yatalak hasta, hiçbir şeyimiz kalmadı. Biraz bir şeyler AFAD'tan yardım ettiler. Evimiz yapılacak diye çok uğraştık ama bir türlü izin alamadık Devlet Su İşlerinden. 2023 yılının Mart ayında evimiz yandı, o zamandan bu zamana evimiz yapılacak diye bekliyoruz. AFAD yapacak, izin alınamayınca geri kaldı. Dere sahası diye bize izin vermediler. Biz o yüzden mağduruyuz, okulda kalıyoruz" dedi.

Evleri yandıktan sonra AFAD rafaından kendilerine yardım edildiğini söyleyen Huriye Aksu, "Çevremizden biraz yardım geldi. Okulu onardılar, boyadılar, bizi de okula yerleştirdiler. Hala burada kalıyoruz. Kalabalık aileyiz, 6 kişi yaşıyoruz. Sığmıyoruz okula, bu çocuklarımız mağdur olmaması için gelecekte, evimizin yapılmasını istiyoruz. O yüzden devlet büyüklerimizden çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yangında evini kaybeden Cevat Aksu da, "Komşumuzun evinde elektrik kontağından dolayı çıkan yangın nedeniyle bizim evimiz de yandı. Yangından sonra eski Kastamonu Valimiz Avni Çakır, o gün için evimizin tekrardan aynı şekilde devlet desteğiyle yapılacağını söyledi. Bize, AFAD kanalıyla bazı yardımlar geldi. Ardından evrak işleri vardı, evrakları yaptırdık. Daha sonra Devlet Su İşlerine onay için gittiğimizde DSİ, dere yatağına 200 metre mesafede ev yapılamaz diye bir rapor verdi. Bu rapor dolayısıyla biz evimizi yaptıramıyoruz. Dedelerimiz de dahil herhangi bir sel şu ana kadar olmamış. Ayrıca çayımızın kenarlarının her iki tarafına da 5'er metrelik istinat duvarı yapıldı. Şu an için bir tehlike taşımıyor. Biz, mağdur olduğumuzdan dolayı devletimizin bize yardım etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Daha önce yanan evlerinin Karaçomak deresine yaklaşık 150 metre mesafede bulunduğunu belirten Cevat Aksu, "Şu anda biz okula yerleştik. Sağ olsun, devletimiz buraya yerleştirdi. Ama biz şu anda dere yatağındayız ve tehlikeyle koyun koyunayız. Kızım şu anda liseye gidecek. Bu yüzden Kastamonu'da bir ev tuttuk, burada kalacak yer yok. Kira veriyoruz. Zor şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Yangında her şeyimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

"Evleri yandıktan sonra aileyi okula yerleştirdiler"

Aksu ailesinin komşusu Kemal Yanıkoğlu ise, "Bu ailenin evleri yandı, evleri yandıktan sonra bu okulu onarıp aileyi de buraya yerleştirdiler. Aile okulda kalıyor. Şu anda ailenin ev yapmasına izin vermiyorlar. Misal sel geldiği zaman gidecek yine yerleri yok, okul selin altında kalacak. Şu anda da burada ikamet ediyorlar. Buna bir imkan çözüm bulunması lazım diye düşünüyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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