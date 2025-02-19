Yangın Merdivenleri Uygun Kullanılmalı

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Yangın güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına devam eden Ankara İtfaiyesi, yangın merdivenlerinin kesinlikle amacı dışında kullanılmaması gerektiğini hatırlattı.

Ankara İtfaiyesi yetkilileri, yangın anında güvenli tahliyeyi sağlamak için yangın merdivenlerinin her zaman erişilebilir ve kullanılabilir durumda olması gerektiğini belirtti. Yangın merdivenlerinin depo, sigara içme alanı veya başka bir amaçla kullanılmasının büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken Ankara İtfaiyesi yetkilileri, bina yöneticilerinin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yangın merdivenlerinde alınması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:

"Yangın merdivenleri sürekli açık ve kullanılabilir olmalı. Yangın merdivenlerine çıkış kapıları kilitli veya kapalı tutulmamalı. Bina sakinleri yangın tahliye planları hakkında bilgilendirilmeli. Yangın merdivenlerinin aydınlatması ve yön tabelaları eksiksiz olmalı."

Tedbirler hayati önem taşıyor

Ankara İtfaiyesi, yangın güvenliği konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, muhtemel bir yangında can ve mal kaybını önlemek için alınan tedbirlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililer, yangın merdivenlerinin yanlış kullanımına karşı bina yöneticilerinin sorumlu olduğunun altını çizdi. - ANKARA