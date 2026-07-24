Yangın Söndürme Cihazı Bakımı Hayat Kurtarır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangın Söndürme Cihazı Bakımı Hayat Kurtarır

Yangın Söndürme Cihazı Bakımı Hayat Kurtarır
24.07.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Gökboğa, yangın söndürme cihazlarının düzenli bakım ve kullanımının önemine vurgu yaptı.

Eskişehirli işletme sahibi Ömer Gökboğa, yangın söndürme cihazlarının ihtiyaç anında sorunsuzca kullanılabilmesi için düzenli bakımının yapılması ve kullanımının öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde hem hava sıcaklıkları hem de yangın olayları arttı. Özellikle ev ve iş yerleri gibi kapalı mekanlarda yangın söndürme cihazı ile alevlere yapılan ilk müdahale önem taşırken, bu cihazlarla ilgili işletme sahibi Ömer Gökboğa, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Gökboğa, ihtiyaç anında yangın söndürme cihazlarının sorunsuzca kullanılabilmesi ve problem çıkarmaması için 4 yılda bir düzenli bakım yapılması gerektiğini ifade etti.

"Maliyeti yaklaşık 400 ile 600 TL arasında değişir"

Konuyla ilgili bilgi paylaşan işletme sahibi Ömer Gökboğa, "Doğru yangın söndürme cihazını aldıktan sonra bakım ve kontrollerini yaptırmamız gerekiyor ki ihtiyaç anında müdahale konusu hızlı bir şekilde sağlansın. Yalnız, vatandaş tüpü aldıktan sonra bakımını yaptırmayıp onu yıllarca bekletirse, tam ihtiyaç anında çalışmadığını görüp daha çok panik olur ve yangın daha çok büyür. Cihazın içeriğine göre, toz kalitesine göre ve içeriğine göre bakım maliyeti değişir. Tozlu, köpüklü ve gazlı cihazlar var. Genellikle tozlu söndürme cihazı kullanılıyor. Bunların 4 yılda bir bakımlarının, dolumlarının yapılması gerekmekte. Yıllık bakımlarının da yapılması gerekmekte. Maliyeti yaklaşık 400 ile 600 TL arasında değişir. Apartman yöneticileri bu konuyla ilgili sorumlu oluyorlar" dedi.

"Sadece toz değil, aynı zamanda azot kontrolünün de yapılması lazım"

Bazı vatandaşların yangın söndürme cihazını kullanmayı bilmediklerinden bahseden Gökboğa, "Vatandaş tetiği nasıl kullanıldığını bilmiyor ya da içindeki toz hala mevcut ama içinde azotu kaçmıştır ama onu dolu zannediyor, müdahale edebileceğini düşünüyor. Asıl önemli olan şey, yangın söndürme cihazının içinde bulunan azot itici gazdır. O itici gazı olmadığı zaman da tüp çalışmaz. Dolayısıyla sadece toz değil, aynı zamanda azot kontrolünün de yapılması lazım. Azot kontrolü de zaten tüplerin üstündeki manometreden yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"24 metrekarelik alandaki bir yangın cihazla söndürülebilir"

Cihaz ile yangına en az 1,5-2 metre mesafeden müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Gökboğa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yakından müdahale edilirse cihaz hem yangını ittirir hem de söndürmez, daha da zararlı olmaya başlar. Dolayısıyla o 1,5-2 metrelik mesafeyi korumaları çok faydalı. Bir yangın söndürme cihazıyla 24 metrekarelik alanda bir yangını söndürebilirler. Dolayısıyla vatandaşlar bakımlarını ve kontrollerini yaptırdıkları yangın söndürme cihazlarıyla panik yapmadan, çok iyi ve kolay bir şekilde yangında hızlı müdahale edebilirler. Her evde demiyorum ama her binada bulunması gerekir, zorunludur. Çünkü yangın insanların hayatında bir kere karşılaşacağı bir afet olabilir. Dolayısıyla o bir kere karşılaştığı durumda da tedarikli olması en güzeli tabii ki."

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangın Söndürme Cihazı Bakımı Hayat Kurtarır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı 3 aracın birbirine girdiği kazada can pazarı
Kylian Mbappe’ye ahlaksız teklif Telefon edip otel odasına çağırdı Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı
Diyarbakır’da 685 kişi CHP’den istifa etti Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar o anlar kamerada Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar; o anlar kamerada

10:54
Özgür Özel CHP’den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu
10:52
Özgür Özel’in ardından CHP’de deprem İşte istifa eden milletvekili sayısı
Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı
10:39
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
Belediyede yasak aşk skandalı: Evli belediye başkanı, spiker sevgilisini işe almış
10:31
Turizm sektöründe çalışanlara müjde Bakanlık her ay prim desteği verecek
Turizm sektöründe çalışanlara müjde! Bakanlık her ay prim desteği verecek
09:28
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:12
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 11:11:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yangın Söndürme Cihazı Bakımı Hayat Kurtarır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.