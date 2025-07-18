Yangın Zararlarını Karşılamak İçin Hayvan Dağıtım Töreni

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında hayvanları ve arı kovanları zarar gören vatandaşlar için İzmir Valiliğince "Hayvan Dağıtım Töreni" düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Ödemiş'te telef olan hayvanları ve arı kovanlarını birkaç gün içerisinde tamamen teslim etmiş olacağız" dedi.

Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda 2 Temmuz akşamı yangın çıkmıştı. Orman ekipleri kısa sürede müdahale etse de alevler, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Yangının tehdit ettiği Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri ise tahliye edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, yangın 4 Temmuz'da kontrol altına alındı. Yangından sonra yapılan incelemelerde birçok ev, hayvan ve arı kovanı zarar gördü.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonu ve İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımlarıyla bugün Ödemiş'te meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara yönelik desteklerin ele alınacağı "Hayvan Dağıtım Töreni" düzenlendi. Teslim töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Elban, "29 Haziran Seferihisar ve 2 Temmuz Ödemiş'te meydana gelen yangınlar ile bu yangınlardan kısa bir süre önce ve sonrasında meydana gelen diğer yangınlarda, ilimizde konutlarda, hayvanlarda ve arı kovanlarında hasarlar meydana gelmişti. Yangının hemen akabinde, iki gün içerisinde kira ve eşya yardımı olarak 172 bin lirayı vatandaşlarımızın hesabına yatırmıştık. O gün vatandaşlarımıza ziyarete gelen Sayın Bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamını ileterek telef olan tüm hayvanların, eşyaların ve arı kovanlarının birebir kendilerine verileceğini ifade etmişlerdi. Biz de bu talimatları alarak en kısa sürede bunları temin edip zarar gören vatandaşlarımıza vermek üzere çalışmaları başlattık" ifadelerini kullandı.

"Yanan konutlar için hak sahipliği çalışmaları devam ediyor"

Elban, "Bugün hem en çok hasarın oluştuğu Ödemiş'te hem de Seferihisar'ımızda bu hayvanların ve arı kovanlarının teslimine başladık. Ödemiş'te bin 797 arı kovanı telef olmuştu. Bugün 753'ünü getirerek dağıtımına başladık. Birkaç gün içerisinde de tamamını teslim edeceğiz. Bugün 62 koyun ve 28 keçinin de teslimini yaptık. Yine iki büyükbaş hayvanımız telef olmuştu. Onların da bugün teslimini yapıyoruz. Dolayısıyla, Ödemiş, Seferihisar ve diğer ilçelerimizde birkaç gün içerisinde telef olan hayvanları ve arı kovanlarını tamamen teslim etmiş olacağız. Bu dönem içerisinde 134 küçükbaş hayvan, 5 bin 627 arı kovanı ve iki büyükbaş hayvan telef olmuştu. Tamamını temin ettik ve önümüzdeki haftaya kadar hepsini zarar gören vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Konutlarla ilgili hak sahipliği çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Sayın Bakanlarımızın belirlediği takvim doğrultusunda konutlar da ihtiyaç sahiplerine yapılıp teslim edilecek. Diğer, başta yol olmak üzere, ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı. Tekrar hepsine hayırlı olsun. Allah beterinden saklasın. Köylülerimize ve milletimize geçmiş olsun" diye konuştu.

"Sözlerini yerine getirdiler"

Ödemiş'in Suçıktı Mahalle Muhtarı İrfan Üstündağ ise, "Taleplerimizi hepsini ayrı ayrı yerine getireceklerine söz verdiler. Devlet erkanı olarak hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ödemiş'in Suçıktı köyümde yanan hayvanlarım var. Vali beyimiz hepsinde yerini getireceklerini, sözlerini vermişlerdi. Allah razı olsun hepsini getirmişler, teslim edecekler. Mutluyum. Benim 470 kovan arım telef olmuştu. Vekillerim, bakanlarım hepsi ayrı ayrı ziyaretimizde bulundular. Hepsi söz verdiler. Sözlerini yerine getirdiler" sözlerini kullandı. - İZMİR