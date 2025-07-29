Yangın Zedesi Hayvanlara İlk Yardım İpuçları

Eskişehir'de veteriner hekim Tuğçe Kara, yangında yaralanan hayvanlara ilk yardım yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Ülke genelinde orman yangınları etkisini göstermeye devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise ormanlarda yaşayan canlılar oluyor. Veteriner hekim Tuğçe Kara, alevlere maruz kalan hayvanların ilk müdahalesinde yapılan en büyük hatalardan birinin, yanık olan bölgeye soğuk su ya da buz uygulamak olduğunu belirten olduğunu belirtti. Ayrıca Kara, yanmış bölgeyi hafif nemli bir bezle kapatmanın yardımcı olacağını aktardı.

"Yaralı hayvanlar saldırganlaşabilir"

Yangın sonrası travma yaşayan hayvanların agresifleşebileceğini ifade eden Kara, bu durumda insanlara da zarar gelebileceği uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Özellikle orman hayvanları ya da uzun süre insanla temasta olmayan canlılar, yaşadıkları korku nedeniyle saldırganlaşabilir. Bu nedenle yardım etmek isteyen vatandaşların kalın eldiven ya da örtü gibi koruyucu önlemlerle yaklaşması gerekir. Hayvana ani hareketlerle değil, sakin ve temkinli bir şekilde yaklaşılmalı." - ESKİŞEHİR